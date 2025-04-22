“Я дуже люблю те, що роблю”: як старший технік Альона підтримує у бойовій готовності винищувачі МіГ-29

Альона — старший технік бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід». Разом з колективом інженерів та техніків вона здійснює технічне обслуговування винищувачів МіГ-29 та підтримує їх у постійній готовності до виконання бойових завдань у небі.

Про це пише Правда з посиланням на сторінку 114 бригади тактичної авіації у Фейсбуці.

– Я дуже люблю те, що роблю. Треба багато працювати, щоб літак міг піднятися в небо. Практично цілодобово перебувати на аеродромі за будь-якої погоди в будь-який час доби. Ретельно перевіряти параметри систем та агрегатів бойової машини. Але те, що я бачу кожен день, це неймовірно! Коли літак злітає, а потім приземляється, це дуже красиво, подих перехоплює, – розповідає вона.

У родині Альони не було військовослужбовців. Вона – перша, хто обрала цей шлях.