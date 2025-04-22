“Я дуже люблю те, що роблю”: як старший технік Альона підтримує у бойовій готовності винищувачі МіГ-29

Альона — старший технік бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід». Разом з колективом інженерів та техніків вона здійснює технічне обслуговування винищувачів МіГ-29 та підтримує їх у постійній готовності до виконання бойових завдань у небі.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це пише Правда з посиланням на сторінку 114 бригади тактичної авіації у Фейсбуці.
– Я дуже люблю те, що роблю. Треба багато працювати, щоб літак міг піднятися в небо. Практично цілодобово перебувати на аеродромі за будь-якої погоди в будь-який час доби. Ретельно перевіряти параметри систем та агрегатів бойової машини. Але те, що я бачу кожен день, це неймовірно! Коли літак злітає, а потім приземляється, це дуже красиво, подих перехоплює, – розповідає вона.
У родині Альони не було військовослужбовців. Вона – перша, хто обрала цей шлях.
– Це було в 2014 році. Росіяни почали свою гібридну війну проти нашої країни і це вплинуло на мій вибір професії. В 2015 році я стала солдатом і розпочала військову службу у Повітряних Силах Збройних Сил України, – згадує вона. – Згодом зрозуміла, що хочу назавжди пов’язати своє життя з бойовою авіацією і вступила на навчання у Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба на спеціальність «Літаки, двигуни та вертольоти».
– Весь колектив бригади зараз працює в режимі 24 на 7. Всі зосереджені на виконанні бойових завдань – знищенні окупантів в небі та на землі. І ніхто не розрізняє – жінка ти чи чоловік. Головне – добре виконувати свою роботу, – каже Альона. – Відновлюватися допомагає читання книжок, бажано у відносній тиші. Та найбільше сил та мотивації додають очі маленької донечки. Мій чоловік – також військовослужбовець. І все, що ми робимо – це для майбутнього моєї дитини і всіх українців.