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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщину прямує скорботний кортеж з полеглим воїном Петром Лапихрущем

Автор: Оксана Марушкевич
22/04/2025 21:12
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На Тлумаччину завтра, 23 квітня, привезуть тіло загиблого бійця – Петра Лапихруща.

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Пише Правда.іф з посиланням на Петра Пісака

“Просимо усіх жителів міста Тлумач гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж нашого міста”, – йдеться у дописі.

Орієнтовний час прибуття 10:45(Центр міста, краще прийти заздалегідь).

Тіло полеглого Героя повертається «На щиті» до рідного дому в селоТарасівка, Тлумацької міської територіальної громади.

Пам'ять загиблого бійця Петра Лапихруща в Тлумачі.