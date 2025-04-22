Новий раунд мирних переговорів у Лондоні: хто представить Україну

Новий раунд мирних переговорів по Україні відбудеться у цю середу, 23 квітня за участі представників України, Європи і США.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

“Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру”, – заявив президент.

Він також зазначив, що безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру.

До складу української делегації на майбутніх переговорах увійде, зокрема, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє “Суспільне” із посиланням на джерело в ОП.

Також від України до Лондона поїде міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. До складу делегацій увійде і заступник керівника ОП Павло Паліса.