У горах на Прикарпатті зафіксували температурні рекордипрогноз погоди

На високогір’ї Івано-Франківської області зафіксовані чергові температурні рекорди.

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Про це повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Зокрема, 20-21 квітня 2025р. на сніголавинній стації Пожежевська максимальні температури повітря були вищими від попередніх рекордних значень для цих днів.

Вони становили: