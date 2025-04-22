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У горах на Прикарпатті зафіксували температурні рекорди
Диван на коліщатках в темній вітальні

У горах на Прикарпатті зафіксували температурні рекордипрогноз погоди

Автор: Олег Мамчур
22/04/2025 22:04
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На високогір’ї Івано-Франківської області зафіксовані чергові температурні рекорди.

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Про це повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Зокрема, 20-21 квітня 2025р. на сніголавинній стації Пожежевська максимальні температури повітря були вищими від попередніх рекордних значень для цих днів.

Вони становили:

  • 20.04 +14,4⁰С (попередній рекорд +11,3⁰С в 2000 р.),
  • 21.04 +16,3⁰С (попередній рекорд +12,8⁰С в 1995 та 2018 рр).