У горах на Прикарпатті зафіксували температурні рекордипрогноз погоди

На високогір’ї Івано-Франківської області зафіксовані чергові температурні рекорди.
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Про це повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.
Зокрема, 20-21 квітня 2025р. на сніголавинній стації Пожежевська максимальні температури повітря були вищими від попередніх рекордних значень для цих днів.
Вони становили:
- 20.04 +14,4⁰С (попередній рекорд +11,3⁰С в 2000 р.),
- 21.04 +16,3⁰С (попередній рекорд +12,8⁰С в 1995 та 2018 рр).