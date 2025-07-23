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Порятунок людини вночі, рятувальники працюють
Диван на коліщатках в темній вітальні

На горі Микулєска заблукав житель Києва

Автор: Оксана Марушкевич
23/07/2025 11:23
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Рятувальники допомогли травмованому туристу

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

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Вчора на Верховинщині рятувальники надали допомогу туристу, який заблукав поблизу водоспаду на горі Микулєска.

Чоловік травмував ногу та не зміг самостійно вибратися з лісового масиву

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено працівників гірських пошуково-рятувальних відділень смт. Верховини та села Явірник.

“Рятувальники оперативно встановили місцезнаходження травмованого, надали йому домедичну допомогу та транспортували жителя міста Київ 1997 року народження до найближчого села, де передали працівникам екстреної медичної допомоги”, – йдеться у дописі.

ДСНС Прикарпаття нагадує: вирушаючи в гори, обов’язково завантажуйте мобільний додаток «Порятунок у горах», інформуйте близьких про свій маршрут, беріть із собою засоби зв’язку та аптечку.

Посилання для завантаження застосунку “Порятунок у горах”: http://surl.li/hbabwg

Рятувальники несуть людину на ношах в лісі.
Рятувальна операція вночі в лісі з людьми