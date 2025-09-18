На горі Піп Іван хочуть відреставрувати обсерваторію за майже 42 мільйони

На горі Піп Іван планують реставрувати будівлю обсерваторії. Очікувана вартість робіт сягнула майже 42 мільйони.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Галка з посиланням на Prozorro.

Орієнтовна вартість проєкту становить 41 999 288,99 гривні. Подати тендерні пропозиції можна до 25 вересня 2025 року.

Тендер оголосив Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Завершення робіт заплановане на 5 грудня 2025 року.