Франківський викладач став учасником престижного курсу у Норвегії

Проректор з наукової роботи Університету Короля Данила Євген Письменський став учасником Інтенсивного курсу з прав людини в Осло.

Організатори отримали 4750 заявок з різних куточків світу та у межах конкурсу обрали 50 осіб, зважаючи на досвід, зв’язок діяльності претендента зі сферою прав людини, рівень підготовки та знання мови, інформує Правда.іф.

Курс організований Норвезьким центром прав людини, який функціонує у складі факультету права Університету Осло. Його учасниками є представники різних країн світу, зокрема, Великобританії, Грузії, Індонезії, Сінгапуру, В’єтнаму та Уганди. Інтенсив має на меті підвищення кваліфікації фахівців, які досліджують проблематику прав людини та здійснюють правозахисну та освітню діяльність у цій сфері. Програма курсу включає теоретичні аспекти, а також практичні питання: економічні, соціальні та культурні права, захист біженців і внутрішньо переміщених осіб, дискримінація та роль штучного інтелекту, бізнес і права людини, права у сфері довкілля та справедливість судових процедур.

У контексті розгляду питань, пов’язаних із міжнародним правом, правами людини, захистом біженців та справедливим правосуддям, російсько-українська війна перебувала у фокусі уваги. Ця тема природно виникала як один із найактуальніших прикладів сучасних викликів для міжнародної спільноти та системи захисту прав людини.