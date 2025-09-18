Франківський викладач став учасником престижного курсу у Норвегії

Проректор з наукової роботи Університету Короля Данила Євген Письменський став учасником Інтенсивного курсу з прав людини в Осло.
Організатори отримали 4750 заявок з різних куточків світу та у межах конкурсу обрали 50 осіб, зважаючи на досвід, зв’язок діяльності претендента зі сферою прав людини, рівень підготовки та знання мови, інформує Правда.іф.
Курс організований Норвезьким центром прав людини, який функціонує у складі факультету права Університету Осло. Його учасниками є представники різних країн світу, зокрема, Великобританії, Грузії, Індонезії, Сінгапуру, В’єтнаму та Уганди. Інтенсив має на меті підвищення кваліфікації фахівців, які досліджують проблематику прав людини та здійснюють правозахисну та освітню діяльність у цій сфері. Програма курсу включає теоретичні аспекти, а також практичні питання: економічні, соціальні та культурні права, захист біженців і внутрішньо переміщених осіб, дискримінація та роль штучного інтелекту, бізнес і права людини, права у сфері довкілля та справедливість судових процедур.
У контексті розгляду питань, пов’язаних із міжнародним правом, правами людини, захистом біженців та справедливим правосуддям, російсько-українська війна перебувала у фокусі уваги. Ця тема природно виникала як один із найактуальніших прикладів сучасних викликів для міжнародної спільноти та системи захисту прав людини.
«Отримані знання є дуже цінними, адже вони дають змогу краще розуміти глобальні виклики у сфері прав людини. Застосовувати їх я планую в навчальному процесі та науковій діяльності Університету Короля Данила. Зокрема, через оновлення навчальних курсів, викладання яких здійснюється у межах освітньої програми для майбутніх магістрів права, включивши до неї сучасні виклики. Також використовуватиму практичні кейси і приклади, що уможливлюють глибше розуміння того, як міжнародне право працює в реальних ситуаціях. Загалом результати навчання дадуть змогу зробити освітньо-науковий процес більш сучасним, практикоорієнтованим і чутливим до глобальних викликів», – каже професор кафедри права ім. академіка УАН о. І. Луцького Євген Письменський.