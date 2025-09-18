“Це відповідь на запит ветеранської спільноти”: в Івано-Франківську презентували мапу організацій для ветеранів

Сьогодні, 18 вересня, в Івано-Франківську платформа “Тепле Місто” презентувала онлайн-мапу для ветеранів та їхніх родин. Нова мапа допомагає швидко знаходити доступні можливості поруч і залишається актуальною. Це перший єдиний простір, що поєднує ветеранську екосистему Івано-Франківщини та робить її зрозумілою й доступною для всіх.

Про нову онлайн-мапу для ветеранів та їхніх родин Правді.іф розповів проєктний менеджер проветеранського напряму платформи “Тепле місто” Андрій Волик.

На платформі представлено 28 організацій

“Це мапа, своєрідна платформа, наша відповідь на запит ветеранської спільноти, щоб уся важлива інформація для них була в одному місці. Тут зібрано каталог організацій Івано-Франківської області, які надають послуги ветеранам або членам їхніх родин — від фізичної та психологічної реабілітації до освітніх програм, юридичної підтримки й соціального супроводу”, — зазначив Волик.

Наразі на платформі представлено 28 організацій, проте команда продовжує поповнювати базу новими даними. У перспективі планують додати контакти понад 60 фахівців із супроводу ветеранів в області.

“Дуже важливо, щоб ветеран чи ветеранка могли швидко знайти потрібного спеціаліста. Адже іноді державні сервіси працюють із затримками, а контакти фахівців дозволять значно спростити комунікацію”, — пояснив менеджер. Серед організацій є як вузькоспеціалізовані медичні заклади, так і громадські організації.

За його словами, мапа має зручну систему фільтрів: користувачі можуть обирати організації чи події за локацією, напрямком роботи та цільовою аудиторією. В майбутньому додадуть також фільтр доступності для людей з інвалідністю.

“Платформа зроблена максимально просто, щоб кожен ветеран чи член родини міг швидко знайти потрібну інформацію й не витрачати час на безкінечний пошук у соцмережах”, — додав Волик.

Позитивно оцінила запуск і директорка комунального закладу “Ветеранський простір. Ветеран.Про” Люба Василів:

“Сьогодні відбувається дуже важлива подія. Адже ця платформа дає можливість кожному ветерану знайти потрібні консультації саме там, де він проживає. Це важливо не тільки для ветеранів, а й для членів їхніх родин, родин загиблих героїв і безвісти зниклих. Дуже добре, що “Тепле місто” бере на себе таку ініціативу”.

Василів наголосила, що важливо, аби організації самі зверталися до “Теплого міста” та подавали інформацію про свої послуги й події:

“Ми маємо все робити, щоб ветерани знали, до кого їм звернутися по допомогу. Кожного ранку ми прокидаємося завдяки тим, хто зараз в окопах. Наш обов’язок тут, у тилу, — підтримати їх та їхні родини”.

Наразі така онлайн-мапа є пілотним проєктом і доступна тільки на сайті. Однак, організатори планують додавати її у соціальні мережі та виходити з регіональних рамок на всеукраїнський рівень доступності.

Розробка стала можливою завдяки Програмі реабілітації та реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX за підтримки Державного департаменту США.