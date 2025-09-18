ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську розкажуть про роботу реабілітаційного центру для ветеранів “4.5.0 Прикарпаття”
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську розкажуть про роботу реабілітаційного центру для ветеранів “4.5.0 Прикарпаття”

Автор: Олег Мамчур
18/09/2025 12:12
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

18 вересня о 18:00 у просторі “ветераницивільні ПЕТРОС” відбудеться відкрита зустріч із керівницею центру “4.5.0 Прикарпаття” Василиною Перегудою.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Реабілітаційний центр “4.5.0 Прикарпаття”, що діє у Калуші, допомагає військовим повернутися до звичного життя після служби.

Тут ветерани та ветеранки проходять фізичну й психологічну реабілітацію, а також знаходять підтримку у спільноті людей із подібним досвідом.

Під час заходу розкажуть:

  • як виникла ідея створення центру;
  • з якими викликами довелося зіткнутися перед відкриттям;
  • які послуги нині доступні ветеранам;
  • чому важливо розвивати подібні простори підтримки;
  • як команда справляється з викликами у щоденній роботі.

Організатори зазначають, що подія стане корисною як для фахівців у сфері підтримки ветеранів, так і для тих, хто тільки починає працювати у цьому напрямку.

Реєстрація на зустріч доступна за посиланням.

СХОЖІ НОВИНИ