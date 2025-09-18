У Франківську розкажуть про роботу реабілітаційного центру для ветеранів “4.5.0 Прикарпаття”

18 вересня о 18:00 у просторі “ветераницивільні ПЕТРОС” відбудеться відкрита зустріч із керівницею центру “4.5.0 Прикарпаття” Василиною Перегудою.
Реабілітаційний центр “4.5.0 Прикарпаття”, що діє у Калуші, допомагає військовим повернутися до звичного життя після служби.
Тут ветерани та ветеранки проходять фізичну й психологічну реабілітацію, а також знаходять підтримку у спільноті людей із подібним досвідом.
Під час заходу розкажуть:
- як виникла ідея створення центру;
- з якими викликами довелося зіткнутися перед відкриттям;
- які послуги нині доступні ветеранам;
- чому важливо розвивати подібні простори підтримки;
- як команда справляється з викликами у щоденній роботі.
Організатори зазначають, що подія стане корисною як для фахівців у сфері підтримки ветеранів, так і для тих, хто тільки починає працювати у цьому напрямку.
Реєстрація на зустріч доступна за посиланням.