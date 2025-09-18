На Прикарпатті ще дві громади отримали шкільні автобуси

Учні Гаврилівського ліцею Переріслянської громади отримали новий шкільний автобус.

Наразі там навчається 258 дітей, і сотня з них потребує підвезення, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, пише Правда.

Загалом у Переріслянській громаді поза межами пішої доступності до закладів освіти перебувають 220 школярів. Наразі є один автобус, а для повного забезпечення необхідний ще один.

“Після початку повномасштабної війни область передала частину своїх автобусів для потреб ЗСУ. Сьогодні поступово відновлюємо автопарк, щоб усі діти мали рівний доступ до освіти”, – йдеться у дописі.

Також новий шкільний автобус передали для Ланчинського ліцею імені Юрія Шкрумеляка

У закладі навчаються 456 учнів, автобус забезпечить підвезенням 67 дітей.

Загалом у Ланчинській територіальній громаді потребують підвезення 219 учнів. Тож для повного охоплення підвезенням необхідно придбати ще один “школярик”.