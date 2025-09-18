ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На допомогу захисникам Франківськ спрямує близько 700 мільйонів гривень
На допомогу захисникам Франківськ спрямує близько 700 мільйонів гривень

Автор: Олег Мамчур
18/09/2025 12:58
Цього року Івано-Франківська громада близько 700 мільйонів гривень спрямує захисникам.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків у відеозверненні, передає Фіртка.

«Цього року ми спрямуємо близько 700 мільйонів гривень на підтримку Збройних Сил України. Вже ми передали більш ніж 8,5 тисяч дронів різним військовим частинам і продовжуємо цю роботу. Водночас слід зазначити, що з кожним роком стає дедалі складніше, адже коштів у громад меншає», — каже Марцінків.

