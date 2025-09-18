На Прикарпатті водій ВАЗ збив двох пішоходів. ФОТО

Аварія трапилася 17 вересня близько 21:00 години на Рожнятівщині. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 2010», 39-річний житель Брошнів-Осадської ТГ, рухаючись селом Креховичі, не дотримався безпечної дистанції та швидкості, внаслідок чого здійснив наїзд на 69-річного та 39-річного пішоходів, які йшли по правій стороні в попутному напрямку. Вони отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до медичного закладу, пише Правда.

Водія доставлено до лікарні для відібрання зразків крові з метою перевірки на стан сп’яніння.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом).

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.