Літак Трампа ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом над Нью-Йорком

Пасажирський літак Spirit Airlines став небезпечно близьким до літака Air Force One, на якому перебував президент США Дональд Трамп, під час польоту над Нью-Йорком. Про це повідомляє Bloomberg.

Інцидент стався 16 вересня, коли рейс Spirit 1300 (Airbus A321) з Форт-Лодердейла до Бостона перетинався з курсом президентського літака Boeing 747 над Лонг-Айлендом. Авіадиспетчер помітив, що літаки наближаються один до одного, і кілька разів намагався попередити пілотів Spirit змінити курс.

Хоча відстань між літаками залишалася безпечною – кілька миль, ситуація привернула увагу в соцмережах. Запис радіообміну між диспетчером і пілотами став вірусним у соціальних мережах.

На аудіо чути, як диспетчер різко наказує:«Spirit 1300, поверніть праворуч на 20 градусів. Негайно!». Екіпаж виконуватиме команду, а згодом диспетчер уточнив, з ким саме має справу: «Трафік знаходиться ліворуч на відстані шести або восьми миль. 747. Я впевнений, ви бачите, хто це».

Наприкінці диспетчер не стримався від різкого зауваження до пілотів Spirit: «Будьте уважні! Відкладіть iPad!».