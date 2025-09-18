Студентки КНУВСу отримуватимуть президентські стипендії

Чотирьом студенткам Карпатського національного університету призначили президентські стипендії.
Про це повідомили на сайті університету, інформує Правда.
Наказом Міністерства освіти і науки України студенткам Карпатського національного університету імені Василя Стефаника призначили академічні стипендії Президента України на І семестр 2025/2026 навчального року.
Стипендіатками стали:
- Роксолана Бурбела — студентку економічного факультету,
- Тетяна Торак — студентку факультету філології,
- Вікторія Задарко — студентку факультету природничих наук,
- Каріна Киюк — студентку Навчально-наукового юридичного інституту.
«Це вагоме досягнення, яке підтверджує високий рівень знань, активність у науковій та громадській роботі, а також гідне представлення університету на всеукраїнському рівні. Щиро бажаємо нових звершень, натхнення у навчанні та подальших перемог! Нехай ця відзнака стане стимулом для ще більших досягнень у майбутньому», — йдеться у дописі.