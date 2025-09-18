Студентки КНУВСу отримуватимуть президентські стипендії

Чотирьом студенткам Карпатського національного університету призначили президентські стипендії.

Про це повідомили на сайті університету, інформує Правда.

Наказом Міністерства освіти і науки України студенткам Карпатського національного університету імені Василя Стефаника призначили академічні стипендії Президента України на І семестр 2025/2026 навчального року.

Стипендіатками стали:

Роксолана Бурбела — студентку економічного факультету,

— студентку економічного факультету, Тетяна Торак — студентку факультету філології,

— студентку факультету філології, Вікторія Задарко — студентку факультету природничих наук,

— студентку факультету природничих наук, Каріна Киюк — студентку Навчально-наукового юридичного інституту.