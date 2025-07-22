На Городенківщині провели футбольний турнір пам’яті воїна Андрія Франківа

У селі Чернятин на Івано-Франківщині відбувся футбольний турнір, присвячений третій річниці загибелі захисника України Андрія Франківа.
Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Захід розпочався з панахиди за полеглим Героєм. Вшанувати памʼять Андрія Франківа приїхали родини загиблих воїнів, а також радник голови ОДА з питань ветеранів Володимир Веркалець та голова Івано-Франківської РДА Роман Бондар.
У турнірі взяли участь дитячі та дорослі команди.
Серед хлопців призові місця здобули:
- Городенківський ліцей №1
- Глушківська філія Городенківського ліцею №1
- Чернятинський ліцей (1 команда)
4 місце – Чернятинський ліцей (2 команда)
Серед дівчат переможцями стали:
- Глушківська філія Городенківського ліцею №1
- Городенківський ліцей №1
- Чернятинський ліцей
У дорослому заліку перехідний кубок виборола команда села Яспіль.