На Городенківщині провели футбольний турнір пам’яті воїна Андрія Франківа

У селі Чернятин на Івано-Франківщині відбувся футбольний турнір, присвячений третій річниці загибелі захисника України Андрія Франківа.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

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Захід розпочався з панахиди за полеглим Героєм. Вшанувати памʼять Андрія Франківа приїхали родини загиблих воїнів, а також радник голови ОДА з питань ветеранів Володимир Веркалець та голова Івано-Франківської РДА Роман Бондар.

У турнірі взяли участь дитячі та дорослі команди.

Серед хлопців призові місця здобули:

Городенківський ліцей №1

Глушківська філія Городенківського ліцею №1

Чернятинський ліцей (1 команда)

4 місце – Чернятинський ліцей (2 команда)

Серед дівчат переможцями стали:

Глушківська філія Городенківського ліцею №1

Городенківський ліцей №1

Чернятинський ліцей

У дорослому заліку перехідний кубок виборола команда села Яспіль.