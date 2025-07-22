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На Городенківщині провели футбольний турнір пам’яті воїна Андрія Франківа

Автор: Оксана Марушкевич
22/07/2025 13:32
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У селі Чернятин на Івано-Франківщині відбувся футбольний турнір, присвячений третій річниці загибелі захисника України Андрія Франківа.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

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Захід розпочався з панахиди за полеглим Героєм. Вшанувати памʼять Андрія Франківа приїхали родини загиблих воїнів, а також радник голови ОДА з питань ветеранів Володимир Веркалець та голова Івано-Франківської РДА Роман Бондар.

У турнірі взяли участь дитячі та дорослі команди.

Серед хлопців призові місця здобули:

  • Городенківський ліцей №1
  • Глушківська філія Городенківського ліцею №1
  • Чернятинський ліцей (1 команда)
    4 місце – Чернятинський ліцей (2 команда)

Серед дівчат переможцями стали:

  • Глушківська філія Городенківського ліцею №1
  • Городенківський ліцей №1
  • Чернятинський ліцей

У дорослому заліку перехідний кубок виборола команда села Яспіль.

Меморіальна дошка герою України з квітами.
Медалі турніру з міні-футболу серед дітей.
Діти на футбольному полі з медалями на шиях.
Діти грають у футбол на шкільному стадіоні.
Група людей тримає прапор батальйону на вулиці.
Група людей біля меморіалу українських захисників.