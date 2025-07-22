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Уряд приєднав Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості до Міноборони
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Уряд приєднав Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості до Міноборони

Автор: Олег Мамчур
22/07/2025 14:04
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21 липня Уряд приєднав Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості до Міністерства оборони України.

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Про це повідомив Міністр оборони Денис Шмигаль.

Інституційні функції Мінстратегпрому будуть інтегровані до структури Міноборони. Зокрема, функції залучення інвестицій до оборонної індустрії, співробітництва з партнерами в галузі оборони, в тому числі спільного виробництва зброї.

“У максимально стислі строки завершимо всі організаційні процедури, щоб відповідні структурні підрозділи в складі Міністерства оборони запрацювали на повну силу”, – зазначив Шмигаль. 