Уряд приєднав Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості до Міноборони

21 липня Уряд приєднав Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості до Міністерства оборони України.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив Міністр оборони Денис Шмигаль.
Інституційні функції Мінстратегпрому будуть інтегровані до структури Міноборони. Зокрема, функції залучення інвестицій до оборонної індустрії, співробітництва з партнерами в галузі оборони, в тому числі спільного виробництва зброї.
“У максимально стислі строки завершимо всі організаційні процедури, щоб відповідні структурні підрозділи в складі Міністерства оборони запрацювали на повну силу”, – зазначив Шмигаль.