Ірина Федишин показала, як з чоловіком розважається в Іспанії

Співачка Ірина Федишин, яка наразі перебуває на гастролях в Іспанії, поділилася в Instagram атмосферними фото з кораблика, яким, судячи з підпису, прямувала до Валенсії. Пише Табло ID.

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38-річна артистка вбралася в яскраво-червону міксісукню на бретелях та дозволила білявому волоссю вільно тріпотіти на вітерці.

Ірина гастролює в Іспанії та заразом поповнює свій фотоархів яскравими кадрами

Для селфі зі своєю коханою та музою попозував і чоловік та продюсер Ірини, 42-річний Віталій Човник.

Нагадаємо Ірина Федишин показала, як з чоловіком і дітьми розважається в Діснейленді