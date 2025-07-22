Ірина Федишин показала, як з чоловіком розважається в Іспанії

Співачка Ірина Федишин, яка наразі перебуває на гастролях в Іспанії, поділилася в Instagram атмосферними фото з кораблика, яким, судячи з підпису, прямувала до Валенсії. Пише Табло ID.
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38-річна артистка вбралася в яскраво-червону міксісукню на бретелях та дозволила білявому волоссю вільно тріпотіти на вітерці.
Ірина гастролює в Іспанії та заразом поповнює свій фотоархів яскравими кадрами
Для селфі зі своєю коханою та музою попозував і чоловік та продюсер Ірини, 42-річний Віталій Човник.
Нагадаємо Ірина Федишин показала, як з чоловіком і дітьми розважається в Діснейленді