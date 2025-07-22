Франківців закликають подбати про безпеку свого житла під час тривалої відпустки

У зв’язку з періодом літніх відпусток, канікул та поїздками громадян за межі України, поліцейські Івано-Франківська закликають заздалегідь подбати про безпеку власного житла.

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

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Щоб зменшити ризики незаконного проникнення до помешкань та крадіжок, правоохоронці рекомендують дотримуватися заходів безпеки:

– установіть охоронну систему. Це може бути як професійна сигналізація, так і її муляж – навіть імітація може злякати злодія;

– подбайте про надійні двері, якісні замки, віконні решітки чи ролети;

– розповідайте стороннім про свої плани на відпустку;

– утримайтесь від публікацій у соцмережах, поки ви не повернулись – злочинці часто «працюють» за онлайн-інформацією;

– не залишайте ключі у «таємних» місцях – під килимком, у поштовій скриньці чи горщику з квітами;

– повідомте сусідів чи близьких, щоб приглянули за оселею у вашу відсутність.