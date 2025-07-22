Франківців закликають подбати про безпеку свого житла під час тривалої відпустки

У зв’язку з періодом літніх відпусток, канікул та поїздками громадян за межі України, поліцейські Івано-Франківська закликають заздалегідь подбати про безпеку власного житла.
Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Щоб зменшити ризики незаконного проникнення до помешкань та крадіжок, правоохоронці рекомендують дотримуватися заходів безпеки:
– установіть охоронну систему. Це може бути як професійна сигналізація, так і її муляж – навіть імітація може злякати злодія;
– подбайте про надійні двері, якісні замки, віконні решітки чи ролети;
– розповідайте стороннім про свої плани на відпустку;
– утримайтесь від публікацій у соцмережах, поки ви не повернулись – злочинці часто «працюють» за онлайн-інформацією;
– не залишайте ключі у «таємних» місцях – під килимком, у поштовій скриньці чи горщику з квітами;
– повідомте сусідів чи близьких, щоб приглянули за оселею у вашу відсутність.
Ваша уважність – запорука безпеки!