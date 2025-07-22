На Івано-Франківщині очікується надзвичайно висока пожежна небезпека

Попередження про пожежну небезпеку на території Івано-Франківщини та обласного центру надійшов від Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Йдеться про те, 23 та 24 липня очікується висока і надзвичайно висока пожежна небезпека.

23 липня по м. Івано-Франківськ, м. Коломия та м. Яремче очікується висока (4-го класу)

24 липня по м. Івано-Франківськ надзвичайно висока (5-го класу), м. Коломия, м. Долина та м. Яремче висока (4-го класу) пожежна небезпека.