На Івано-Франківщині очікується надзвичайно висока пожежна небезпека

Попередження про пожежну небезпеку на території Івано-Франківщини та обласного центру надійшов від Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Йдеться про те, 23 та 24 липня очікується висока і надзвичайно висока пожежна небезпека.
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23 липня по м. Івано-Франківськ, м. Коломия та м. Яремче очікується висока (4-го класу)
24 липня по м. Івано-Франківськ надзвичайно висока (5-го класу), м. Коломия, м. Долина та м. Яремче висока (4-го класу) пожежна небезпека.
“Просимо дотримуватися правил пожежної безпеки!
Не підпалюйте суху траву, не розводьте вогонь у лісі та на відкритих територіях.
У разі надзвичайної ситуації — телефонуйте 101.
Бережіть природу від вогню!”- наголошують надзвичайники.