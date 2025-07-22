Франківських викладачів запросили на захист дипломних робіт у Вроцлавську політехніку

Викладачі Університету Короля Данила Руслан Жирак і Юрій Ковальчук стали учасниками захисту бакалаврських та магістерських архітектурних проєктів у Вроцлавській політехніці. Це один із найпрестижніших польських технічних університетів. Франківські науковці на заходах були єдиними представниками з українських вишів, інформує Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Взяти участь у роботі комісії викладачів запросили їхні колеги з факультету архітектури Вроцлавської політехніки. Під час захистів вони активно долучалися до дискусій та мали змогу коментувати і ставити питання авторам. Кажуть, захисти студентських робіт там дещо відрізняються від тих, що проводяться в українських вишах. На них можуть прийти батьки, друзі, всі охочі, а на презентацію та обговорення кожної роботи відводять більше часу. Втім, якщо різниця у самій процедурі й існує, то щодо якісного наповнення робіт не можна виокремити суттєвих відмінностей зі студентськими проєктами випускників Університету Короля Данила.

«Якщо говорити загалом про студентські проєкти, то дуже приємно, що наші студенти нічим не поступаються в контексті розробки та реалізації проєктних рішень, презентації та оформлення дипломних робіт, – каже старший викладач кафедри архітектури та будівництва УКД Руслан Жирак. – Сподіваємося, що участь у цьому заході стане початком тіснішої співпраці з польськими колегами. Зокрема, обміни і поїздки в іноземні виші були б корисними для студентів, щоб вони сміливіше презентували власні ідеї та переймали досвід інших країн».

Бакалаврські та магістерські роботи стосувалися різної тематики, втім, одна з них привернула особливу увагу архітекторів. Це був проєкт військового хабу, який студент розробив із врахування українського досвіду.