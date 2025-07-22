Під час атаки рф на Івано-Франківщині поліг захисник Бобик Роман

Внаслідок російської атаки на Івано-Франківщину загинув захисник, житель села Залуччя Матеївецької громади Коломийського району, рядовий Роман Бобик (17.04.1973 р.н.)
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомляє Центральна бібліотека Матеївецької громади, передає Правда.іф.
Роман Бобик був мобілізований на військову службу 3 березня 2025 року.
Його життя обірвалося 21 липня 2025 року.
“Роман залишиться у нашій пам’яті як мужній, добрий, щирий та самовідданий Воїн, який до останнього подиху був вірний присязі та Україні”, – йдеться у дописі.