Під час атаки рф на Івано-Франківщині поліг захисник Бобик Роман

Внаслідок російської атаки на Івано-Франківщину загинув захисник, житель села Залуччя Матеївецької громади Коломийського району, рядовий Роман Бобик (17.04.1973 р.н.)

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Про це повідомляє Центральна бібліотека Матеївецької громади, передає Правда.іф.

Роман Бобик був мобілізований на військову службу 3 березня 2025 року.

Його життя обірвалося 21 липня 2025 року.