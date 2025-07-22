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Під час атаки рф на Івано-Франківщині поліг захисник Бобик Роман

Автор: Оксана Марушкевич
22/07/2025 15:20
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Внаслідок російської атаки на Івано-Франківщину загинув захисник, житель села Залуччя Матеївецької громади Коломийського району, рядовий Роман Бобик (17.04.1973 р.н.)

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Про це повідомляє Центральна бібліотека Матеївецької громади, передає Правда.іф.

Роман Бобик був мобілізований на військову службу 3 березня 2025 року.

Його життя обірвалося 21 липня 2025 року.

“Роман залишиться у нашій пам’яті як мужній, добрий, щирий та самовідданий Воїн, який до останнього подиху був вірний присязі та Україні”, – йдеться у дописі.