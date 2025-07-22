На війні загинув коломиянин Михайло Візнюк (Івасюк)

Сумна новина прийшла до Коломийської громади. 9 липня, виконуючи бойове завдання, загинув кулеметник стрілецької роти 77-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського Михайло Візнюк (Івасюк).

Про це повідомив Богдан Станіславський, передає Правда.іф

“Співчуваю рідним та близьким нашого захисника. Коломийська громада розділяє з вами це невимовне горе. Вічна пам’ять та слава Михайлу.

Про час та місце прощання повідомлю додатково”, – йдеться у дописі.