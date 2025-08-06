На Городенківщині знайшли первісну чудотворну ікону, якій , ймовірно, поклонялися ще у середньовіччі

Під час літньої експедиції науковців кафедри етнології і археології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника в урочищі Монастирок, що між селами Далешове та Дубки, знайшли наскельні малюнки. Вони, ймовірно, є первісною версією легендарної чудотворної ікони пресвятої Діви Марії.

Пише Правда.іф з посиланням на Кафедру етнології і археології ПНУ ім. В. Стефаника

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Група науковців на чолі з професором Миколою Кугутяком провела польові обстеження сакральних старожитностей. Метою дослідження було вивчення історії печерного монастиря та відомої чудотворної ікони пресвятої Богородиці. Про це йдеться у повідомленні на facebook-сторінці кафедри.

Історія Далешівської ікони сягає давніх часів. Згідно з переказами, вона знаходилася у місцевому василіанському монастирі, розташованому в урочищі Монастирок. Після ліквідації обителі австрійською владою, ікону перенесли до парафіяльної церкви Святих Косьми і Дем’яна. У 1781 році, після того, як образ почав “проливати сльози”, його офіційно визнали чудотворним. Це привернуло до Далешового тисячі паломників з різних регіонів.

“Під час обстеження скельних стін в урочищі фахівці виявили два гроти, один з яких, ймовірно, виконував роль вівтарної частини монастиря. На одній з прошліфованих скельних площин знайдено наскельне зображення, що нагадує ікону. На ній простежуються контури пресвятої Богородиці з Ісусом, а зверху – напис церковнослов’янською мовою “ПРЕСТАѦ”. Дослідники припускають, що це зображення є первісною чудотворною іконою, якій поклонялися ще у середньовіччі”, – йдеться у дописі.

Крім того, виявлено інші наскельні малюнки, зокрема, обличчя з німбом та хрестом. Особливу увагу привернули зображення, що нагадують дохристиянські “чуринги” – рельєфи тварин (бика і дикої свині), які, ймовірно, використовувалися як тотеми.

Науковці підкреслюють, що урочище Монастирок та сусіднє урочище Кузьковицьке є надзвичайно цінними археологічними об’єктами. Виявлені знахідки свідчать про те, що тут може бути похована історія монастиря, який існував з XIII-XIV століть.