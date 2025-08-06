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Цегляний підвал із освітленням, кам'яні стіни.
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У Коломиї відновлюють підземелля XIX століття

Автор: Оксана Марушкевич
06/08/2025 11:28
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У Коломиї на Івано-Франківщині відновлюють підземелля австрійської доби, яке понад століття було приховане під містом. Під час розкопок вдалося знайти сліди пожежі 1865 року — тоді згоріли всі деревʼяні будівлі у центрі міста.

А також — рештки керамічного посуду та скляних виробів XIX століття зі Східної Європи та різних регіонів України.

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Як будували, а згодом використовували підземелля, та що в ньому планують облаштувати, пише Суспільне.

Приміщення підземелля розташоване у будинку № 1 на площі Відродження. Директор Музею історії Коломиї Юрій Плекан розповідає, що весь комплекс площі забудований уже після пожежі 1865 року за архітектурним плануванням і згідно із законодавством містобудування Австро-Угорської імперії. Тому він схожий на більшість тогочасних європейських міст.

Юрій Плекан, Музей історії Коломиї, підземелля

Директор Музею історії Коломиї Юрій Плекан. Суспільне Івано-Франківськ

З його слів, у підземеллі знайшли сліди пожежі. Тоді вогонь знищив усі деревʼяні будівлі у межах ринкової площі, а також міську ратушу, де зберігалися архівні документи. Історик пояснює, що тогочасне місто розташовувалося на кілька метрів нижче, ніж сучасне.

Кераміка, Коломия, підземелля, XIX століття

Уламки посуду, які знайшли у підземеллі в Коломиї. Суспільне Івано-Франківськ

На прикладі цього підземелля, каже Юрій Плекан, історики можуть зрозуміти, як у другій половині XIX століття споруджували будинки у Коломиї. Для будівництва використовували цеглу ручної роботи.

Підземелля, Коломия, Франківщина, XIX століття

Для будівництва підземелля використовували цеглу ручної роботи. Суспільне Івано-Франківськ

“Три шари ми бачимо у фундаменті. У цій частині — річковий камінь, прутський камінь, кілька шарів, потім колотий камінь і цегляні арки. Особливість цегляних арок і самої цегли в тому, що цегла не та, що була у другій половині ХІХ століття з наших заводів Рамлера в Коломиї. Розміри нерівні: довжина, ширина і висота. Тому це більше ручна робота таких невеличких цегелень, які були на території Коломиї в той час”, — каже Юрій Плекан.

Він припускає, що у підземеллі могли зберігати дрова, вугілля чи запаси їжі. Через те що на площі Відродження було багато магазинів, цей підвал могли використовувати і як склад. Всі речі потрапляли у підземелля через вікна.

Коломия, керамічний посуд, підземелля, XIX століття

Уламки керамічного та скляного посуду XIX століття. Суспільне Івано-Франківськ

“Там є слухові вікна на рівні тогочасного тротуару. Зараз тротуар вищий на метр, тому вони — під землею. Але вікна були побудовані й використовувалися для постачання у підвальне приміщення або дров для опалення, або вугілля, різних сільськогосподарських товарів. Бо у приміщенні є ніші, де були полички для зберігання різних товарів”, — говорить Юрій Плекан.

Юрій Плекан, Олег Мірошниченко, Музей історії Коломиї, підземелля XIX століття

Юрій Плекан та Олег Мірошниченко. Суспільне Івано-Франківськ

Під час розкопок у підземеллі знайшли уламки керамічного та скляного посуду XIX століття. Деякі них привезли у Коломию зі Східної Європи та Наддніпрянщини. Зараз ці артефакти зберігають у Музеї історії міста Коломиї.

Кахель, кераміка, Коломия, XIX століття

Уламки міської кахельної кераміки. Суспільне Запоріжжя

“Кахель не такий, як ми звикли бачити у гуцульській кераміці. Це — міська кахельна кераміка. Я б сказав, що це — вироби середини й початку XIX століття. Дуже цікаві орнаменти — рослинні та геометричні. Кахель — не товстий, не такий, як сучасний”, — каже Юрій Плекан.

Заступник директора Музею історії Коломиї Олег Мірошниченко додає: є знахідки, які місцеві привезли з Косова. Окрім того, під час розкопок знайшли уламок посуду, який, ймовірно, належить до гребінцевої кераміки.

Посуд, гребінцева кераміка, Коломия, Франківщина

Під час розкопок знайшли уламок посуду, який, імовірно, належить до гребінцевої кераміки. Суспільне Івано-Франківськ

“Відрізняється колір глини й сама технологія випічки цього посуду від всіх решта. Думаю, що Коломию чекає ще не одне гарне відкриття”, — говорить Олег Мірошниченко.

Зараз у підземеллі готуються облаштовувати дренажну систему, розповідає майстер бригади, яка проводить роботи, Іван Вишиванюк.

Іван Вишиванюк, підземелля, Коломия, XIX століття

Іван Вишиванюк. Суспільне Івано-Франківськ

“Ми викопуємо і виносимо наверх землю. Фактично там — болото, бо є й вода. Зробимо дренаж й укріпимо стіни та підлогу”, — каже Іван Вишиванюк.

Підземелля, Коломия, Франківщина, XIX століття

Підземелля розташоване на площі Відродження у Коломиї. Суспільне Івано-Франківськ

Підземелля на площі Відродження перебуває у приватній власності. Господар приміщення сказав, що автентичний вигляд підвалу обов’язково збереже. А про те, як саме облаштують підземелля, стане відомо тоді, коли завершать усі роботи.