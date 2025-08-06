У Коломиї відновлюють підземелля XIX століття

У Коломиї на Івано-Франківщині відновлюють підземелля австрійської доби, яке понад століття було приховане під містом. Під час розкопок вдалося знайти сліди пожежі 1865 року — тоді згоріли всі деревʼяні будівлі у центрі міста.

А також — рештки керамічного посуду та скляних виробів XIX століття зі Східної Європи та різних регіонів України.

Як будували, а згодом використовували підземелля, та що в ньому планують облаштувати, пише Суспільне.

Приміщення підземелля розташоване у будинку № 1 на площі Відродження. Директор Музею історії Коломиї Юрій Плекан розповідає, що весь комплекс площі забудований уже після пожежі 1865 року за архітектурним плануванням і згідно із законодавством містобудування Австро-Угорської імперії. Тому він схожий на більшість тогочасних європейських міст.

Директор Музею історії Коломиї Юрій Плекан. Суспільне Івано-Франківськ

З його слів, у підземеллі знайшли сліди пожежі. Тоді вогонь знищив усі деревʼяні будівлі у межах ринкової площі, а також міську ратушу, де зберігалися архівні документи. Історик пояснює, що тогочасне місто розташовувалося на кілька метрів нижче, ніж сучасне.

Уламки посуду, які знайшли у підземеллі в Коломиї. Суспільне Івано-Франківськ

На прикладі цього підземелля, каже Юрій Плекан, історики можуть зрозуміти, як у другій половині XIX століття споруджували будинки у Коломиї. Для будівництва використовували цеглу ручної роботи.

Для будівництва підземелля використовували цеглу ручної роботи. Суспільне Івано-Франківськ

“Три шари ми бачимо у фундаменті. У цій частині — річковий камінь, прутський камінь, кілька шарів, потім колотий камінь і цегляні арки. Особливість цегляних арок і самої цегли в тому, що цегла не та, що була у другій половині ХІХ століття з наших заводів Рамлера в Коломиї. Розміри нерівні: довжина, ширина і висота. Тому це більше ручна робота таких невеличких цегелень, які були на території Коломиї в той час”, — каже Юрій Плекан.

Він припускає, що у підземеллі могли зберігати дрова, вугілля чи запаси їжі. Через те що на площі Відродження було багато магазинів, цей підвал могли використовувати і як склад. Всі речі потрапляли у підземелля через вікна.

Уламки керамічного та скляного посуду XIX століття. Суспільне Івано-Франківськ

“Там є слухові вікна на рівні тогочасного тротуару. Зараз тротуар вищий на метр, тому вони — під землею. Але вікна були побудовані й використовувалися для постачання у підвальне приміщення або дров для опалення, або вугілля, різних сільськогосподарських товарів. Бо у приміщенні є ніші, де були полички для зберігання різних товарів”, — говорить Юрій Плекан.

Юрій Плекан та Олег Мірошниченко. Суспільне Івано-Франківськ

Під час розкопок у підземеллі знайшли уламки керамічного та скляного посуду XIX століття. Деякі них привезли у Коломию зі Східної Європи та Наддніпрянщини. Зараз ці артефакти зберігають у Музеї історії міста Коломиї.

Уламки міської кахельної кераміки. Суспільне Запоріжжя

“Кахель не такий, як ми звикли бачити у гуцульській кераміці. Це — міська кахельна кераміка. Я б сказав, що це — вироби середини й початку XIX століття. Дуже цікаві орнаменти — рослинні та геометричні. Кахель — не товстий, не такий, як сучасний”, — каже Юрій Плекан.

Заступник директора Музею історії Коломиї Олег Мірошниченко додає: є знахідки, які місцеві привезли з Косова. Окрім того, під час розкопок знайшли уламок посуду, який, ймовірно, належить до гребінцевої кераміки.

Під час розкопок знайшли уламок посуду, який, імовірно, належить до гребінцевої кераміки. Суспільне Івано-Франківськ

“Відрізняється колір глини й сама технологія випічки цього посуду від всіх решта. Думаю, що Коломию чекає ще не одне гарне відкриття”, — говорить Олег Мірошниченко.

Зараз у підземеллі готуються облаштовувати дренажну систему, розповідає майстер бригади, яка проводить роботи, Іван Вишиванюк.

Іван Вишиванюк. Суспільне Івано-Франківськ

“Ми викопуємо і виносимо наверх землю. Фактично там — болото, бо є й вода. Зробимо дренаж й укріпимо стіни та підлогу”, — каже Іван Вишиванюк.

Підземелля розташоване на площі Відродження у Коломиї. Суспільне Івано-Франківськ

Підземелля на площі Відродження перебуває у приватній власності. Господар приміщення сказав, що автентичний вигляд підвалу обов’язково збереже. А про те, як саме облаштують підземелля, стане відомо тоді, коли завершать усі роботи.