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Команди гравців на футбольному полі під час матчу.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Тлумачі відбувся футбольний турнір на честь Героя Романа Круховського.

Автор: Оксана Марушкевич
06/08/2025 11:47
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Днями на стадіоні «Колос» у місті Тлумачі відбувся футбольний турнір, присвячений пам’яті Романа Круховського – колишнього міського голови Тлумацької ОТГ (2016–2020 рр.) та військовослужбовця Збройних Сил України, який віддав життя, боронячи свободу та незалежність України.

Повідомляє Тлумацька міська рада, передає Правда.іф.

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У турнірі взяли участь команди: друзі Романа Круховського, ФК Тлумач «Група здоров’я», Тлумацької міської ради, Обертинської селищної та Олешанської сільської територіальних громад.

Під час урочистого відкриття до присутніх звернулися міський голова Ігор Петрук та начальник управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації Костянтин Лисейко.

На Алеї Героїв на міському кладовищі учасники турніру вшанували пам’ять Романа Круховського покладанням квітів на його могилу.

Матчі завершилися з наступними результатами:

– ФК Тлумач «Група здоров’я» – Тлумацька міська рада – 4:1;

– Обертинська ТГ – Олешанська ТГ – 3:0;

– команда друзів Р.Круховського – ФК Тлумач «Група здоров’я» – 4:2.

Фінал, у якому зустрічалися команди друзів Р.Круховського та Обертинської ТГ, завершився з рахунком – 1:3.

Дружина полеглого Героя Ірина висловила щиру подяку всім, хто долучився до організації турніру, вшанував пам’ять її чоловіка та підтримував команди. Разом із синами вона вручила переможцям і учасникам турніру Кубок, медалі та призи.

Люди стоять біля фото і нагород на футбольному полі.
Люди тримають прапор, фото на спортивному майданчику.
Церемонія нагородження на футбольному полі
Спортивна команда з медалями на футбольному полі.
Команда футболістів на полі в синій формі.