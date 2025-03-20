На Івано-Франківщині через суд державі повернули земельні ділянки лісового фонду

На Коломийщині прокуратура через суд домоглася повернення державі земельних ділянок лісового фонду. Це стосується території площею понад 2,6 га, якою раніше користувався Коломийський спеціалізований агролісгосп.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура.

Господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов Коломийської окружної прокуратури про усунення перешкоди у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою лісового фонду.