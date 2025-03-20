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На Івано-Франківщині через суд державі повернули земельні ділянки лісового фонду

Автор: Оксана Марушкевич
20/03/2025 15:17
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На Коломийщині прокуратура через суд домоглася повернення державі земельних ділянок лісового фонду. Це стосується території площею понад 2,6 га, якою раніше користувався Коломийський спеціалізований агролісгосп.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура.

Господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов Коломийської окружної прокуратури про усунення перешкоди у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою лісового фонду.

“Встановлено, що у 2018 році вказана ділянка незаконно передана у комунальну власність П’ядицької сільської ради Коломийського району.

У судовому порядку прокурори вимагали скасувати державну реєстрацію права власності на земельні ділянки лісового фонду та повернути їх держав”, – йдеться у дописі.