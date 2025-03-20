Нардеп з Прикарпаття Ігор Фріс подав декларацію про доходи за 2024 рік

Народний депутат України від «Слуги народу» Ігор Фріс опублікував декларацію про доходи у 2024 році.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це стало відомо з сайту НАЗК, пише Правда з посиланням на ZAXID.NET.

Ігор Фріс задекларував 796 тис. грн зарплати у ВРУ, 73 тис. грн пенсії та 24 тис. грн – за викладання у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника.

На банківських рахунках нардепа розміщено понад 930 тис. грн, ще 260 тис. доларів він тримає готівкою. Також Ігор Фріс задекларував годинники Hublot і Franck Muller.

Живе нардеп у готелі в Києві та користується Volvo XC60 2021 року випуску своєї доньки Еліни Фріс, вартістю понад 1,6 млн грн.

Дружина народного депутата Наталія Фріс задекларувала понад 613 тис. грн доходу від підприємницької діяльності та 402 тис. грн від продажу рухомого майна.

На банківських рахунках у неї понад 33 тис. грн, ще 35 тис. доларів дружина нардепа тримає готівкою. У власності Наталії Фріс хетчбек Hyundai i10, вартістю 183,3 тис. грн.