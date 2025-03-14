На Івано-Франківщині чоловік підпалив будинок знайомого, бо той не прийшов до нього

Нещодавно Яремчанський міський суд виніс вирок уродженцю Тернополя за умисне знищення та пошкодження майна.

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Пише Правда.іф з посиланням на ГК

Як йдеться в матеріалах справи, тернополянин у червні 2024 року приїхав на роботу в село Яблуниця для будівництва котеджного містечка.

В одному з продуктових магазинів він познайомився із сином потерпілої, який запропонував йому проживати в нього. У цьому будинку він проживав близько двох тижнів. Разом із сином потерпілої систематично вживали горілку у великій кількості.

«Будинок був у власності матері потерпілої. Остання неодноразово просила його покинути житло. Коли у знайомого обвинуваченого померла бабуся, вони з хлопцями вирішили її пом`янути і вживали алкоголь три дні, конфліктів ніколи не було. Як відбувся підпал, чому знімав відео, як горів будинок – не пам`ятає. Пригадує тільки, як підпалив матрац. Далі – прокинувся у лісі. Коли йшов дорогою в селі його затримали поліцейські», – розповів обвинувачений.

Після підпалу в дерев’яному будинку спалахнула пожежа. Внаслідок цього потерпілій завдали матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 542 824 грн.

Потерпіла розповіла у суді, що її сину 45 років, він безробітний і вживає алкоголь. Разом з обвинуваченим проживав у цьому будинку. 25 червня 2024 року всі родичі зібралися на поминках за її покійною матір’ю, а обвинувачений – перебував у будинку. Він зателефонував до її сина і погрожував підпалити будинок, якщо той не прийде до нього. Цьому ніхто не повірив, але вже приблизно через годину будинок горів.

Дослідивши усі матеріали справи, суд вирішив визнати обвинуваченого винним у вчиненні злочину і призначити йому покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі. Окрім того, з обвинуваченого стягнуть матеріальну шкоду у сумі 474 562 грн.