На війні загинув захисник з Франківщини Лаврук Ярослав

Знову скорботна звістка сколихнула П’ядицьку громаду.

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Пише Правда.іф з посиланням на Відділ освіти, культури, молоді та спорту П’ядицької ОТГ

13 березня 2025 року помер військовослужбовець, уродженець села Товмачик, який був одружений та проживав у селі Турка П’ядицької громади- капітан ЛАВРУК Ярослав Васильович (06.09.1986 – 13.03.2025)

Ярослав ЛАВРУК проходив службу в 5-тій важкій механізованій бригаді.

Завтра, 15 березня, скорботний кортеж із тілом полеглого захисника вирушить із міста Коломиї о 10:00 год та прямуватиме в с.Турка (Будинок культури).

Парастас розпочнеться о 18:00 год у Будинку культури с.Турка.

Чин похорону відбудеться у неділю, 16 березня о 12:00 год.