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Медичний огляд на мобільній станції вакцинації
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Диван на коліщатках в темній вітальні

Відомо, де на Прикарпатті наступного тижня будуть приймати виїзні медичні бригади

Автор: Lilia
14/03/2025 19:07
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Розклад виїзних заходів «День здоров’я» повідомили на період з 17 по 23 березня 2025 року.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Заходи проводяться на території області за ініціативи головного державного санітарного лікаря Прикарпаття, генерального директора ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ», Руслана САВЧУКА з 2023 року.

Чекають за адресами:

  • 19.03 о 10:00 – Тлумацька ТГ, м. Тлумач, вул. Винниченка, 84
  • 20.03 о 10:00 – Коломийська ТГ, м. Коломия, вул. Атаманюка, 15

Під час заходу буде змога безкоштовно отримати консультації кваліфікованих спеціалістів:

– лікаря загальної практики;

– лікаря – епідеміолога;

– фахівців з громадського здоров’я.

А також вакцинуватися проти кашлюку, правця, дифтерії (АКДП) – для дітей та дифтерії, правця (АДП-м) – для дорослих, в рамках «наздоганяючої» кампанії та проти COVID-19.

“Фахівці центру контролю та профілактики хвороб та його відокремлених структурних підрозділів проведуть роз’яснювальну роботу щодо профілактики інфекційних хвороб та неінфекційних захворювань, проведуть тестування на скриту депресію, проконсультують відносно проведення вакцинації згідно Національного календаря щеплень”, – йдеться у дописі

ДУ «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» на сторожі громадського здоров’я! Профілактика – це запорука вашого здоров’я!

Графік акцій "День здоров'я" з адресами.