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Рятувальники Івано-Франківщини навчали журналістів та священнослужителів тактичної медицини

Автор: Lilia
14/03/2025 18:35
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Прикарпатські рятувальники організували спеціальний тренінг для представників медіа в Івано-Франківській архиєпархії УГКЦ. Цей захід об’єднав журналістів і духовенство, щоб через засоби масової інформації та церковні громади знов наголосити на важливості профілактики надзвичайних ситуацій.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Перша частина тренінгу була присвячена пожежній безпеці, особливо в екосистемах. Рятувальники нагадали про небезпеку підпалів сухостою, які щороку знищують гектари українських полів і лісів, завдаючи шкоди довкіллю та загрожуючи життю людей.

“Церква має велику аудиторію, а її слово – вагомий вплив, тому духовенство може допомогти у формуванні культури безпеки серед вірян. Окремий блок тренінгу стосувався тактичної медицини – навичок, які можуть бути критично важливими в екстрених ситуаціях. Після трагічного вибуху в Івано-Франківську це питання стало ще більш актуальним”, – йдеться у дописі.

Медик ГУ ДСНС Владислав Сверида навчив основним принципам домедичної допомоги за алгоритмом MARCH.

На спеціальному манекені медик показав, як правильно накладати турнікет, зупиняти кровотечу, фіксувати пов’язки та проводити серцево-легеневу реанімацію. Журналісти та священники не лише спостерігали, а й самі відпрацьовували техніку на практиці.

Тренінг з надання першої допомоги для дорослих.
Інструктаж з надання першої допомоги в залі
Навчання з першої допомоги для священника.
Інструктаж з використання турнікета в приміщенні
Інструктаж з безпеки, люди за столом слухають лекцію.
Люди за столом обговорюють важливі питання
Зустріч у Центрі журналістської солідарності