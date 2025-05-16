На Івано-Франківщині дерево впало на дорогу і заблокувало рух транспорту

Рятувальники Косівщини ліквідовували наслідки негоди.

Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф

16 травня, вранці, на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що внаслідок негоди на проїжджу частину дороги поблизу села Яворів Косівського району впало дерево та заблокувало рух транспорту. До місця було направлено косівських рятувальників, котрі провели роботи з розрізання та прибирання дерева з проїжджої частини, що дозволило відновити рух автотранспорту.

“Закликаємо водіїв бути особливо уважними під час керування транспортними засобами в період погіршення погодних умов, оскільки зростає ризик падіння дерев та зсувів ґрунту, дотримуйтесь безпечної дистанції під час руху на автошляхах.

Залишайтеся в безпеці та стежте за прогнозами погодних умов!

У разі небезпечних ситуацій — телефонуйте 101″, – йдеться у дописі.