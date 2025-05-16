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В Івано-Франківську перед судом постане водійка за скоєння ДТП, у якій загинув іноземець

Автор: Оксана Марушкевич
16/05/2025 13:10
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Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 31-річної жінки за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

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Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф.

Слідством встановлено, що обвинувачена у березні 2025 року вчинила смертельну дорожньо-транспортну пригоду у селі Локітка Тлумацької територіальної громади. Водійка автомобіля Volvo не надала перевагу в русі мотоциклу, здійснюючи виїзд з другорядної дороги на головну, та допустила зіткнення з ним.

У результаті автопригоди водій мотоцикла – 62-річний громадянин Німеччини, від отриманих травм помер у лікарні.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.