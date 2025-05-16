В Івано-Франківську перед судом постане водійка за скоєння ДТП, у якій загинув іноземець



Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 31-річної жінки за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф.



Слідством встановлено, що обвинувачена у березні 2025 року вчинила смертельну дорожньо-транспортну пригоду у селі Локітка Тлумацької територіальної громади. Водійка автомобіля Volvo не надала перевагу в русі мотоциклу, здійснюючи виїзд з другорядної дороги на головну, та допустила зіткнення з ним.



У результаті автопригоди водій мотоцикла – 62-річний громадянин Німеччини, від отриманих травм помер у лікарні.



Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

