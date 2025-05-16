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Диван на коліщатках в темній вітальні

Україна повернула 909 тіл загиблих захисників

Автор: Оксана Марушкевич
16/05/2025 13:18
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В Україну повернули тіла 909 полеглих на війні захисників.

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Про це повідомляє Координаційний штаб, пише Правда.іф

На “на щиті” повернулись оборонців з:

– Курахівського напрямку;

– Покровського напрямку;

– ⁠Бахмутського напрямку;

– ⁠Вугледарського напрямку;

– Луганського напрямку;

– Запорізького напрямку;

– Сумського напрямку;

– Харківського напрямку;

– з моргів на території РФ.

Вічна памʼять та слава Героям!