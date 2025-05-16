Україна повернула 909 тіл загиблих захисників

В Україну повернули тіла 909 полеглих на війні захисників.
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Про це повідомляє Координаційний штаб, пише Правда.іф
На “на щиті” повернулись оборонців з:
– Курахівського напрямку;
– Покровського напрямку;
– Бахмутського напрямку;
– Вугледарського напрямку;
– Луганського напрямку;
– Запорізького напрямку;
– Сумського напрямку;
– Харківського напрямку;
– з моргів на території РФ.
Вічна памʼять та слава Героям!