Колишній капітан збірної України з футболу допомагав збирати кошти для військових рф

Анатолію Тимощуку, який минулого року брав участь у матчі на допомогу армії рф, повідомлено про підозру.

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Пише Правда.іф з посиланням на Офіс Генерального прокурора

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури колишньому гравцеві збірної України з футболу повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За матеріалами слідства, підозрюваний з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського ФК «Зеніт». У вересні минулого року його клуб брав участь у матчі, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів рф, які комплектуються з футбольних хуліганів та воюють на території України.

“Так, по закінченню гри, футболки з автографами учасників матчу продавали з аукціону. Підтримати армію рф вирішив і колишній український футболіст, футболку якого з автографом продали за 700 тис рублів. Гроші від продажу були скеровані на допомогу «106-му розвідувальному батальйону» зс рф, відомому як «розвідзагін 106 «Москва», а надалі перейменованому в «светлояр» зс рф”, – йдеться у дописі.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

Нагадаємо, що в січні 2023 року до колишнього футболіста Рішенням РНБО України було застосовано персональні економічні санкції, а згодом його позбавили усіх державних нагород.