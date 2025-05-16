На війні загинув бойовий медик з Франківщини Сірко Микола

Трагічна звістка надійшла до Долинської громади. Під час виконання бойового завдання поліг мешканець села Оболоння – Сірко Микола.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івана Диріва.

Капітан медичної служби, ординатор лікувального відділення медичної роти в/ч А4123 загинув під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області.

“Немає слів, які могли б вгамувати біль від втрати рідної людини, люблячого сина… Немає сліз, які здатні змити горе всіх, хто знав і любив Миколу.. Ми лише можемо молитися за упокій його душі і за мир в Україні , який дістається такою дорогою ціною”, – йдеться у дописі.

Про час зустрічі Героя та чин похорону повідомлять додатково.