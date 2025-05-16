СБУ та ДБР повідомили про підозру посадовцю, який продавав інформацію з баз даних Держприкордонслужби на Прикарпатті

Співробітники СБУ та ДБР за сприяння Держприкордонслужби України блокували витік інформації з обмеженим доступом із закритих баз даних.

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За матеріалами справи, до злочину причетний перший заступник начальника відділу прикордонної служби «Шибене».

Встановлено, що посадовець за хабарі продавав «клієнтам» інформацією з відомчих баз даних про можливі обмеження щодо їхнього виїзду за кордон.

Йшлося про наявність заборон на виїзд через перебування в розшуку за ухилення від мобілізації, підозри у причетності до вчинення злочинів, несплату податків, аліментів тощо.

Задокументовано, як упродовж трьох місяців фігурант за допомогою особистого ключа доступу «злив» інформацію про щонайменше 43 осіб.

СБУ та ДБР затримали прикордонника під час отримання чергового хабаря.

При обшуках за місцем служби фігуранта вилучено флеш-носії та мобільні телефони, через які відбувалося спілкування з «клієнтами».

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

Викриття злочину відбувалося спільно зі слідчими п’ятого СВ з дислокацією у м. Івано-Франківську ТУ ДБР у місті Львові та відділом внутрішньої та власної безпеки по 31 прикордонному загону Головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки «Захід» ДПСУ.