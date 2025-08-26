ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Івано-Франківщині діти склали найбільшу мапу України з пазлів. ФОТО
Автор: Олег Мамчур
26/08/2025 13:29
У День Незалежності України на території Калуського району відбулася подія, яка поєднала у собі святковість, патріотизм і дитячу творчість.

У гірському масиві Горгани, серед неймовірних карпатських пейзажів, було зафіксовано новий рекорд України.

На березі високогірного озера Росохан понад 100 дітей – серед них внутрішньо переміщені особи та мешканці місцевих громад – створили величезну мапу України з пазлів. Композицію розміром 10 на 7 метрів діти зібрали у межах патріотичної ініціативи «1000 кроків за Перемогу».

Робота над унікальною мозаїкою розпочалася ще у селі Осмолода. Школярів поділили на групи, і кожна отримала свій «пазл» – одну з областей України чи Крим.

Діти розмальовували їх традиційними орнаментами та символами, притаманними культурі відповідного регіону.

Завершальним етапом стало складання всіх частин в єдину карту на березі озера, що перетворило її на яскравий символ єдності та незламності українського народу.

“Цей день став особливим для учасників. Діти не лише створили унікальний рекорд, а й відчули гордість за свою країну, отримавши безцінний досвід єднання та віри у перемогу й світле майбутнє України”, – наголосила голова Калуської РДА Жанна Табанець.

Подію засвідчив представник Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський. Він урочисто вручив сертифікат про встановлення рекорду ініціаторці проєкту – начальниці відділу освіти Калуської райдержадміністрації Оксані Савчук.

