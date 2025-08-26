ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На війні загинув старший лейтенант поліції з Прикарпаття Михайло Сауляк
На війні загинув старший лейтенант поліції з Прикарпаття Михайло Сауляк

Автор: Олег Мамчур
26/08/2025 13:43
23 серпня 2025 року, під час виконання бойового завдання на сході України, героїчно загинув старший лейтенант поліції Михайло Сауляк — командир взводу № 1 батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Івано-Франківській області.

Разом із побратимами офіцер мужньо тримав оборону на Донецькому напрямку, захищаючи рідну землю від ворога. Під час виконання бойового завдання він зазнав смертельних поранень, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

Виявивши незламність і відвагу, Михайло Сауляк до останнього подиху залишався вірним Присязі, своєму народові та Україні. Йому було лише 35 років…

Службу в органах внутрішніх справ Михайло розпочав у 2010 році. Від 2015 року він мужньо брав участь в АТО, пройшов справжнє пекло війни, став сильним воїном і прикладом відваги для побратимів.

З перших днів повномасштабного вторгнення знову став на захист України, брав участь у звільненні Київщини та інших небезпечних операціях.

У липні 2024 року, під час формування стрілецького батальйону ГУНП в Івано-Франківській області, без вагань вступив до підрозділу й був призначений командиром взводу.

