На Івано-Франківщині донька вкрала в мами майже 100 тисяч гривень

Нещодавно Городенківський районний суд виніс вирок місцевій мешканці за вчинення крадіжки в умовах воєнного стану.

Як йдеться в матеріалах справи, 10 червня 2025 року о 08:30 обвинувачена приїхала на таксі у с.Корнів Чернелицької територіальної громади Коломийського району. Там проживала її мама з вітчимом, пише ГК.

Вона знала, що ключі від хати зберігаються у літній кухні. Тому жінка силою відчинила двері, взяла ключі та зайшла до будинку.

Зайшовши у приміщення вітальні, вона викрала зі скляної банки 1100 доларів та 1000 євро. Після цього втекла та розпорядились грошима на власний розсуд. Загальна сума збитків – 94012 грн.

У суді обвинувачена розповіла, що мала потребу в коштах і вирішила їх вкрасти. Чому не попросила гроші у мами – пояснити не змогла.

Дослідивши усі матеріали справи суд визнав обвинувачену винною у вчиненні злочину та призначив 5 років ув’язнення. Однак реальний термін покарання замінили на 1 рік умовного.

Протягом цього часу обвинувачена має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання і не виїжджати за межі України без погодження.