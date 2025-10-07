Рогатинська громада попрощається із захисником України Юрієм Мельником

Сьогодні громада Рогатина з глибоким сумом і вдячністю віддала шану захиснику Мельнику Юрію. Воїн помер у лікувальному закладі.

Про це повідомляє Рогатинська міська рада, передає Правда.іф.

Що відомо про воїна

Юрій Мельник народився 6 серпня 1976 року в місті Рогатині. Навчався у Рогатинській середній школі №2, а згодом здобув фах електрика у СПТУ №35. Після навчання працював на місцевих підприємствах — «Євромілк» та «Галпласт».

“У 2006 році Юрій створив сім’ю, а вже наступного року народилася донька Ілона — його найбільша гордість і натхнення. Незважаючи на життєві труднощі, він завжди залишався турботливим батьком і надійною опорою для близьких”, – йдеться у дописі.

Шлях від учасника Революції Гідності до лав ЗСУ

Під час Революції Гідності Юрій долучився до боротьби за свободу та справедливість, а згодом добровільно став до лав Збройних Сил України як учасник АТО.

Після служби Юрій працював у підприємстві «Укрліс-Експорт» (2015–2022 роки). З початком повномасштабного вторгнення він знову став до лав ЗСУ — цього разу виконував службу у Рогатинському та Рожнятівському ТЦК та СП, де проявив себе як відповідальний і мужній воїн.

7 жовтня Юрій Мельник відійшов у засвіти у лікарняній палаті.

Чин парастасу відбудеться сьогодні, 7 жовтня, о 19 годині у його домі за адресою: м. Рогатин, вул. Завода, 11.

Похорон захисника розпочнеться 8 жовтня о 12:00 годині.