На Прикарпатті двом наркоторговцям повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Коломийської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом особам, які діючи за попередньою змовою, упродовж червня-вересня 2025 року на території Коломийського району здійснювали незаконне перевезення, зберігання з метою збуту, а також регулярно збували особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс та психотропну речовину – амфетамін, обіг яких заборонено законом (ч. 3 ст. 307 КК України).

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

В ході проведених обшуків вилучено наркотичні речовини, грошові кошти, банківські картки та мобільні телефони.

На даний час обидвом підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

За вчинення цього кримінального правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.