У понеділок, шостого жовтня, о 23:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Рунгури Печеніжинської територіальної громади Коломийського району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, пише Правда.

До місця виклику оперативно направили рятувальників, які по прибуттю встановили, що горів житловий будинок та господарська будівля на території приватного домогосподарства.

Загальна площа пожежі склала близько 200 м². На місці події травмовано четверо людей.

Причина пожежі та всі обставини встановлюють правоохоронці та офіцер-рятувальник громади.