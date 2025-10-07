Прокуратура оскаржує дозвіл на користування надрами у Косівському районі

За позовом Косівської окружної прокуратури Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо законності надання спеціального дозволу на користування надрами ділянки «Кутська», що розташована у Косівському районі.

Прокурори звернулися до суду в інтересах держави з вимогою визнати недійсними результати електронного аукціону та скасувати спеціальний дозвіл на користування надрами, виданий Державною службою геології та надр України одному з підприємств.

Встановлено, що Державна служба геології та надр України з порушенням вимог чинного законодавства протиправно виставила на аукціон ділянку «Кутська» для геологічного вивчення з подальшим видобуванням корисних копалин.

У зв’язку з цим прокуратура вважає, що спеціальний дозвіл на користування надрами було видано неправомірно та підлягає скасуванню.

Водночас наголошується, що надра є власністю Українського народу, а тому їх надання у користування повинно відбуватися виключно в межах закону, прозоро та з урахуванням інтересів держави і суспільства.