На Івано-Франківщині під час пожежі загинула дитина

27 жовтня о 11:27 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі (дровітні) на території приватного домогосподарства у селі Нові Кривотули Тисменицької територіальної громади Івано-Франківського району.
До місця події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи 25-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин.
Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горить господарська споруда на площі близько 20 м².
Під час проведення розвідки та гасіння пожежі в середині будівлі рятувальники виявили тіло дитини — хлопчика 2012 року народження — без ознак життя.
О 12:01 пожежу ліквідовано.
На місці події працювала психолог Головного управління ДСНС в області, яка надала психологічну допомогу рідним загиблої дитини.
Причина виникнення пожежі та обставини трагічного випадку встановлюються фахівцями.