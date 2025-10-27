ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Івано-Франківщині під час пожежі загинула дитина

Автор: Уляна Роднюк
Пожежник розбирає зруйновану після пожежі будівлю
27 жовтня о 11:27 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі (дровітні) на території приватного домогосподарства у селі Нові Кривотули Тисменицької територіальної громади Івано-Франківського району.

До місця події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи 25-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин.

Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горить господарська споруда на площі близько 20 м².

Під час проведення розвідки та гасіння пожежі в середині будівлі рятувальники виявили тіло дитини — хлопчика 2012 року народження — без ознак життя.

О 12:01 пожежу ліквідовано.

На місці події працювала психолог Головного управління ДСНС в області, яка надала психологічну допомогу рідним загиблої дитини.

Причина виникнення пожежі та обставини трагічного випадку встановлюються фахівцями.

Рятувальник гасить пожежу в зруйнованій будівлі
Пожежник гасить палаючий будинок у Франківську
Психолог ДСНС спілкується з місцевими мешканцями

