На Косівщині за СЗЧ військового засудили до п’яти років тюрми

Косівський районний суд визнав винним військовослужбовця, який у період воєнного стану без поважних причин не з’явився до місця служби.

Як ідеться у вироку від 21 жовтня 2025 року, солдат проходив військову службу за мобілізацією у роті охорони однієї з військових частин.

Згідно з матеріалами справи, 14 липня 2024 року після лікування у військовому медзакладі він не повернувся до розташування частини та понад чотири місяці незаконно перебував за її межами — до 22 листопада 2024 року.

Затримали чоловіка службові особи військової частини, після чого його доставили до Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові.

У суді військовослужбовець повністю визнав провину, підтвердив викладені в обвинувальному акті обставини, щиро розкаявся і просив не карати суворо. Суд врахував щире каяття як обставину, що пом’якшує покарання, і відсутність обтяжуючих факторів.

Разом із тим, враховуючи, що злочин вчинено в умовах воєнного стану та є тяжким, суд дійшов висновку, що виправлення можливе лише шляхом ізоляції від суспільства.

Чоловіка визнали винним за ч.5 ст.407 Кримінального кодексу України (нез’явлення на службу без поважних причин, вчинене в умовах воєнного стану) та призначено покарання — 5 років позбавлення волі.

Строк відбування покарання рахуватимуть від 29 квітня 2025 року, коли щодо нього було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також суд зазначив, що попередній вирок щодо цього ж чоловіка — від 2 грудня 2024 року, за яким його було оштрафовано на 17 тисяч гривень за зберігання наркотичних речовин (ч.1 ст.309 ККУ) — виконується самостійно.

Вирок може бути оскаржено до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 30 днів із моменту проголошення.