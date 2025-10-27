41-річна американська співачка Кеті Перрі та 53-річний колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, здається, стомилися приховувати свої стосунки, тож вперше засвітилися на публіці як пара. Це сталося під час святкування дня народження зірки у Парижі. Про це пише видання TMZ, повідомляє Табло ID.

Перрі і Трюдо відвідали кабаре-шоу в паризькому готелі Crazy Horse. На кадрах, отриманих виданням, видно, як пара виходить з театру, тримаючись за руки та посміхаючись.

Перрі була одягнена в яскраво-червону сукню, тоді як політик мав невимушено стильний вигляд у повністю чорному одязі. До слова, один із шанувальників подарував Кеті троянду та привітав її з днем ​​народження.

Здається, Кеті та Джастіну добре разом

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Кеті та Джастін сходили на побачення у Парижі

Скріншот з TMZ

Нагадаємо, вперше про роман Кеті Перрі та Джастіна Трюдо заговорили влітку цього року. Пару помітили за спільною вечерею.

До речі, саме тоді Кеті підтвердила розрив зі своїм нареченим, актором Орландо Блумом, з яким вона має спільну доньку.

Як відомо, офіційно заміжньою Кеті була тільки раз – за британським коміком Расселом Брендом.

Джастін Трюдо розлучився зі своєю дружиною у Софі Грегуар після 18 років шлюбу у 2023-му році. У експодружжя аж троє спільних дітей: 18-річний Ксав’є, 16-річна Елла-Грей та 11-річний Андріан.

Нагадаємо Кеті Перрі та Джастіна Трюдо підловили за поцілунками на спільному відпочинку