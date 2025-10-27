У суботу, 25 жовтня, на території Промприладу, усі охочі могли оглянути скульптуру “Оригамі Олень” з Покровська авторства української мисткині Жанни Кадирової. Скульптура стане частиною українського павільйону на 61 Венеційській бієнале у 2026.

Скульптуру “Оригамі Олень” Жанна Кадирова створила у 2019 році. У Покровську він слугував заміною колишнього радянського монументу, пише Репортер.

Під час реконструкції парку мені запропонували зробити щось натомість, – розповідає художниця. – Ця символізує символізує традицію оздоблення парків. Олень – це неконфліктна тварина, вогна уособлює природний світ. Оригамі для мене символ чого, що може створити кожен, хто має натхнення. Тож і в моїй роботі я говорю про те, що кожна людина – митець.

Після Івано-Франківська скульптура помандрує до Львова, Варшава і, можливо, інші міста. Венеційська бієнале розпочнеться 9 травня.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

А 1 червня буде ювілей – рівно 30 років, як Україна віддала свою ядерну зброю росії. Ми намагаємось нагадати про цю подію, це і є нашою концепцією на бієнале, – говорить Жанна Кадирова. – Ми зараз говоримо про гарантії безпеки, але є свідками історії з Будапештським меморандумом. А цей олень У Покровську якраз стояв на модернізованому постаменті від радянського літака, який був носієм ядерної зброї.

Вивезенням скульптури з Покровська займалася громадська організація “Музей відкрито на ремонт”. Її голова Леонід Марущак розповідає – з початку 2022 року він з колегами займається порятунком культурних цінностей із зони бойових дій.

Минулого року ми виявили, що скульптура Жанни Кадирової ще на місці. Ми звернулися до Покровської військової адміністрації, щоб вони посприяли у вивезенні її на більш безпечну території, – каже Леонід Марущак. – Скульптура виливалася на місці, тож була монолітом разом з постаментом. У цьому була найбільша складність.

Скульптуру Жанни Кадирової вдалося вивезти влітку 2024 року. Покровська адміністрація надала спеціальну техніку і команді вдалося демонтувати монумент. Його вивезли спочатку до Вінниці, а зараз покажуть глядачам в інших містах України та Європи.

Також під час події всі охочі змогли подивитися документальний фільм “ВПО”. Він розповідає історію евакуації скульптури. Назва не випадкова, адже, за словами мисткині, її скульптура тепер теж “внутрішньо переміщена”.