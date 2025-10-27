Чікунов Сергій Вікторович народився 03.08.1989 року.

Наприкінці вересня 2023 року став на захист нашої держави. Був солдатом, старшим стрільцем 2 штурмового відділення 1 штурмового взводу 2 штурмової роти однієї з військових частин.

Вважався зниклим безвісти. Героїчно загинув 08 грудня 2023 року поблизу міста Бахмут Донецької області.

“Тисменицька міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким Захисника, який віддав життя за Україну. Нехай Всевишній допоможе пережити гіркий біль важкої втрати! Вічна пам’ять, шана і слава Герою!”, – пише Тисменицька міська рада.