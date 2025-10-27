Дорожньо-транспортні пригоди поліцейські задокументували на території Снятинщини, Богородчанщини та Коломийщини.

За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження та з’ясовують обставини подій.

26 жовтня близько 22:00 у селі Тростянець, Заболотівської територіальної громади, сталася аварія з потерпілими. Попередньо встановлено, що 32-річний мешканець Нижньовербізької ТГ, керуючи моторолером «VIPER ZS110», не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив падіння транспортного засобу разом із пасажиром, 2002 року народження. Обох чоловіків із травмами госпіталізовано.

Того ж дня, близько 15:00, у селі Росільна, Дзвиняцької ТГ, відбулося зіткнення між автомобілем «Volkswagen Passat», під керуванням 41-річного місцевого жителя, та скутером «Yamaha», яким керувала 34-річна мешканка села.

Внаслідок аварії водійку двоколісного транспорту доставлено до лікарні, пише Поліція Івано-Франківської області.

Водія автомобіля перевірено на стан сп’яніння. Результат – позитивний (0,79 проміле). На порушника складено адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП.

Ще одна автопригода сталася 25 жовтня близько 08:30 на автодорозі Р-24 «Татарів — Кам’янець-Подільський», у селі Нижній Вербіж. Попередньо встановлено, 23-річна водійка «PEUGEOT», виїжджаючи з узбіччя та виконуючи розворот у напрямку Коломиї, не надала переваги у русі та допустила зіткнення з мотоциклом «KOVI», яким керував 18-річний мешканець села Верхній Вербіж. Останній рухався головною дорогою. Його госпіталізовано з травмами. Водійка — твереза.

За всіма фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.